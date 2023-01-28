«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за де Врея

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в подписании центрального защитника «Интера» и сборной Нидерландов Стефана де Врея. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают кандидатуру 30-летнего футболиста в качестве усиления своей оборонительной линии. Отмечается, что на игрока также претендуют «Вильярреал» и «Фейеноорд», а также два клуба из АПЛ – «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Напомним, что де Врей выступает за «Интер» с июля 2018 года. Всего в составе «нерадзурри» он провел 184 матча, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт истекает ближайшим летом.