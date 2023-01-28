«Челси» и «Реал» претендуют на Брозовича

Опорный полузащитник «Интера» Марсел Брозович входит в сферу интересов топ-клубов Европы. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Согласно данным источника, 30-летнего хорвата хотят приобрести четыре команды, а именно «Барселоны», «Реал», «Челси», «Ювентус». Отмечается, что руководство «нерадзурри» готово отпустить игрока в другой клуб, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Напомним, что Брозович защищает цвета «Интера» с зимы 2015 года. С тех пор он принял участие в 302 матчах, забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Действующий контракт полузащитника с командой рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Брозовича в 35 миллионов евро.