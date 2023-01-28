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Гол Педри принес «Барселоне» гостевую победу над «Жироной»

Каталонцы выиграли свою третью встречу кряду в Ла Лиге.
28 января 2023 20:16
автор: Владислав Корегин

Футболисты «Барселоны» на выезде минимально обыграли «Жирону» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал полузащитник сине-гранатовых Педри, отличившийся на 61-й минуте.

Таким образом, подопечные Хави набрали 47 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. «Жирона» идет 12-й (21 очко).

1 февраля «Барселона» в гостях встретится с «Бетисом», а «Жирона» четырьмя днями позже примет у себя «Валенсию».

Чемпионат Испании

19-й тур

«Жирона» – «Барселона» – 0:1 (0:0)

Гол: Педри, 61.

источник: «Советский спорт»
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