Гол Педри принес «Барселоне» гостевую победу над «Жироной»

Футболисты «Барселоны» на выезде минимально обыграли «Жирону» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал полузащитник сине-гранатовых Педри, отличившийся на 61-й минуте.

Таким образом, подопечные Хави набрали 47 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. «Жирона» идет 12-й (21 очко).

1 февраля «Барселона» в гостях встретится с «Бетисом», а «Жирона» четырьмя днями позже примет у себя «Валенсию».

Чемпионат Испании

19-й тур

«Жирона» – «Барселона» – 0:1 (0:0)

Гол: Педри, 61.