ПСВ хочет заменить Гакпо форвардом «Манчестер Юнайтед» Элангой

Фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга может продолжить свою карьеру в Нидерландах.

По информации британских СМИ, 20-летнего шведа хочет подписать ПСВ. Отмечается, что главный тренер клуба из Эйндховена Рууд ван Нистелрой лично заинтересован в трансфере игрока «красных дьяволов» после того, как этой зимой команду покинул форвард Коди Гакпо, перешедший в «Ливерпуль».

Напомним, что Эланга находится в клубной системе «Манчестер Юнайтед» с 2015 году. За основу «манкунианцев» он отыграл 48 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативных паса.