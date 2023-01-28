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ПСВ хочет заменить Гакпо форвардом «Манчестер Юнайтед» Элангой

Переход может состояться в зимнее трансферное окно.
28 января 2023 23:10
автор: Владислав Корегин

Фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга может продолжить свою карьеру в Нидерландах.

По информации британских СМИ, 20-летнего шведа хочет подписать ПСВ. Отмечается, что главный тренер клуба из Эйндховена Рууд ван Нистелрой лично заинтересован в трансфере игрока «красных дьяволов» после того, как этой зимой команду покинул форвард Коди Гакпо, перешедший в «Ливерпуль».

Напомним, что Эланга находится в клубной системе «Манчестер Юнайтед» с 2015 году. За основу «манкунианцев» он отыграл 48 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативных паса.

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