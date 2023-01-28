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Моуринью считает, что «Наполи» уже стал чемпионом Италии

Португалец поздравил неаполитанцев с победой в Серии А.
28 января 2023 20:57
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 20-го тура итальянской Серии А, в котором его команда сыграет против лидера национального первенства «Наполи».

«Я говорю, что «Наполи» уже выиграл Скудетто, и заслуженно, поэтому я их поздравляю. Это отличная команда с отличным тренером, они опережают ближайшего преследователя на 12 очков, и никто не может их напугать. Скудетто принадлежит им.

Но если вы спросите меня: «Рома уйдет с их пути?», я отвечу: «Нет, мы поедем туда, чтобы добиться результата». Но это не меняет того факта, что они уже выиграли скудетто», - приводит слова португальского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча пройдет 29 января. Начало в 22.45 по московскому времени.

После 19 туров «Наполи» с 50 очками лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя - «Милан» на 12 очков. «Рома» с 37 очками занимает пятое место.

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