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Главный тренер «Краснодара» Ивич: Моя философия - атакующий футбол

Серб возглавил «быков» в зимнюю паузу.
28 января 2023 21:18
автор: Александр Шульгин

Новый главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, какую игру он постарается поставить своей команде.

«Моя философия - атакующий футбол. Я люблю, когда команда много владеет мячом, когда игроки много двигаются без него, это если мы говорим про атаку.

В каждом сегменте игры должна быть жёсткая дисциплина. Я знаю философию «Краснодара», мне объяснили, что команда любит создавать и доминировать на поле. Это полностью сходится с моей философией. Я понял, что это может быть интересно обеим сторонам.

Мы будем пытаться доминировать, будем стараться побеждать в каждом матче», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «быков».

Напомним, после 17 туров «Краснодар» с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В своем первом после зимнего перерыва матче южане 23 февраля сыграют на выезде с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России.

источник: ФК «Краснодар»
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