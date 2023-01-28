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Гарсия уверен, что Криштиану Роналду вернется в Европу

Португалец не блещет на полях Саудовской Аравии.
28 января 2023 21:40
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия считает, что Криштиану Роналду не задержится надолго в его команде и вернется в Европу.

«Роналду - качественное усиление нашего состава, он создаст проблемы защитникам наших соперников. Это один из лучших нападающих в мире. Не думаю, что он завершит карьеру в «Аль-Насре». Роналду вернется в Европу», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что футболист заключил с клубом двухлетний контракт с зарплатой 200 миллионов евро. При этом в официальных матчах за свой новый клуб он пока не отметился результативными действиями.

По информации различных СМИ, в соглашении португальца есть пункт о том, что он имеет право уйти в европейский клуб в случае соответствующего варианта.

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