Гарсия уверен, что Криштиану Роналду вернется в Европу

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия считает, что Криштиану Роналду не задержится надолго в его команде и вернется в Европу.

«Роналду - качественное усиление нашего состава, он создаст проблемы защитникам наших соперников. Это один из лучших нападающих в мире. Не думаю, что он завершит карьеру в «Аль-Насре». Роналду вернется в Европу», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что футболист заключил с клубом двухлетний контракт с зарплатой 200 миллионов евро. При этом в официальных матчах за свой новый клуб он пока не отметился результативными действиями.

По информации различных СМИ, в соглашении португальца есть пункт о том, что он имеет право уйти в европейский клуб в случае соответствующего варианта.