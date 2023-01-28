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Дубль Мартинеса принес «Интеру» волевую победу над «Кремонезе»

«Нерадзурри» едва не потеряли очки в выездном поединке с безнадежным аутсайдером.
28 января 2023 21:56
автор: Александр Шульгин

В матче 20-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на выезде обыграл «Кремонезе».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил новоиспеченный чемпион мира в составе сборной Аргентины Лаутаро Мартинес.

Хозяева ответили точным ударом Дэвида Окереке, открывшего счет в матче.

«Интер» набрал 40 очков и временно вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя «Лацио» и «Милан», которые проведут свои матчи позже.

«Кремонезе» с восемью очками по-прежнему занимает последнюю, 20-ю строчку.

Серия А
20-й тур
«Кремонезе» - «Интер» (Милан) - 1:2 (1:1)
Голы: Окереке, 11 - Мартинес, 21; 65.

источник: «Советский спорт»
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