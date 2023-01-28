«Бавария» дома сыграла вничью с «Айнтрахтом», продлив свою безвыигрышную серию до трех матчей

Матч 18-го тура чемпионата Германии «Бавария» – «Айнтрахт» завершился вничью – 1:1

Отметим, что в составе хозяев гол забил Лерой Сане (34-я минута). Гости ответили забитым мячом Рандаля Коло-Муани (69).

Таким образом, подопечные Юлиана Нагельсманна набрали 37 очков и занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Мюнхенцы сыграли вничью в третьем матче кряду. Что касается команды из Франкфурта, то «орлы» идут пятыми (32 очка).

5 февраля «Бавария» сыграет в гостях с «Вольфсбургом», а «Айнтрахт» днем ранее на своем поле примет «Герту».

Чемпионат Германии

18-й тур

«Бавария» – «Айнтрахт» – 1:1 (0:1)

Голы: Сане, 34 – Коло-Муани, 69.