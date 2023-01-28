«Бавария» дома сыграла вничью с «Айнтрахтом», продлив свою безвыигрышную серию до трех матчей

Матч 18-го тура чемпионата Германии «Бавария» – «Айнтрахт» завершился вничью – 1:1
Отметим, что в составе хозяев гол забил Лерой Сане (34-я минута). Гости ответили забитым мячом Рандаля Коло-Муани (69).
Таким образом, подопечные Юлиана Нагельсманна набрали 37 очков и занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Мюнхенцы сыграли вничью в третьем матче кряду. Что касается команды из Франкфурта, то «орлы» идут пятыми (32 очка).
5 февраля «Бавария» сыграет в гостях с «Вольфсбургом», а «Айнтрахт» днем ранее на своем поле примет «Герту».
Чемпионат Германии
18-й тур
«Бавария» – «Айнтрахт» – 1:1 (0:1)
Голы: Сане, 34 – Коло-Муани, 69.
источник: «Советский спорт»