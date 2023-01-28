World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Бавария» дома сыграла вничью с «Айнтрахтом», продлив свою безвыигрышную серию до трех матчей

В последних трех встречах национального первенства мюнхенцы набрали три очка.
28 января 2023 22:25
автор: Владислав Корегин

Матч 18-го тура чемпионата Германии «Бавария» – «Айнтрахт» завершился вничью – 1:1

Отметим, что в составе хозяев гол забил Лерой Сане (34-я минута). Гости ответили забитым мячом Рандаля Коло-Муани (69).

Таким образом, подопечные Юлиана Нагельсманна набрали 37 очков и занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Мюнхенцы сыграли вничью в третьем матче кряду. Что касается команды из Франкфурта, то «орлы» идут пятыми (32 очка).

5 февраля «Бавария» сыграет в гостях с «Вольфсбургом», а «Айнтрахт» днем ранее на своем поле примет «Герту».

Чемпионат Германии

18-й тур

«Бавария» – «Айнтрахт» – 1:1 (0:1)

Голы: Сане, 34 – Коло-Муани, 69.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Бавария» дома сыграла вничью с «Айнтрахтом», продлив свою безвыигрышную серию до трех матчей
В последних трех встречах национального первенства мюнхенцы набрали три очка.
28.01.2023 22:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
Моуринью - о возможном возвращении в АПЛ: Сейчас я думаю только о «Роме», а не о своем будущем
Португальский специалист возглавил команду Серии А летом 2021 года.
28.01.2023 22:05
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дубль Мартинеса принес «Интеру» волевую победу над «Кремонезе»
«Нерадзурри» едва не потеряли очки в выездном поединке с безнадежным аутсайдером.
28.01.2023 21:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гарсия уверен, что Криштиану Роналду вернется в Европу
Португалец не блещет на полях Саудовской Аравии.
28.01.2023 21:40
Футбол
автор: Александр Шульгин
Главный тренер «Краснодара» Ивич: Моя философия - атакующий футбол
Серб возглавил «быков» в зимнюю паузу.
28.01.2023 21:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
Моуринью считает, что «Наполи» уже стал чемпионом Италии
Португалец поздравил неаполитанцев с победой в Серии А.
28.01.2023 20:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика