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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на гостевой матч с «Марселем»

Игра между командами состоится 28 января в 23:00 мск.
28 января 2023 22:38
автор: Владислав Корегин

Стали известны стартовые составы «Марселя» и «Монако» на матч 20-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что встреча между командами состоится в субботу, 28 января, на стадионе «Велодром». Начало - в 23:00 мск.

Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Марсель»: Бланко, Жиго, Мбемба, Колашинац, Тавареш, Верету, Ронжье, Гендузи, Малиновский, Ундер, Санчес.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Марипан, Энрике, Диатта, Фофана, Матазо, Головин, Бен-Сегир, Бен-Йеддер.

Напомним, что в данный момент «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 42 очка. «Монако» идет четвертым (37 очков)

источник: «Советский спорт»
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