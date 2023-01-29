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Магуайр – о игре за «Манчестер Юнайтед»: Жду шанса, чтобы им воспользоваться 

Английский защитник выступает за «красных дьяволов» с 2019 года. 
29 января 2023 12:58
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился мнением о своих выступлениях за английский клуб.

Отмечается, что 29-летний футболист не является основным в команде Эрика тен Хага.

«До этого момента я не был в такой ситуации. Не хочу привыкать к роли запасного. Я много тренируюсь и жду своего шанса, чтобы им воспользоваться. У нас отличная конкуренция и игроки высокого уровня в обороне», – приводит слова Магуайра британская пресса.

Добавим, что Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В текущем сезоне за манкунианцев он провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.

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