Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился мнением о своих выступлениях за английский клуб.

Отмечается, что 29-летний футболист не является основным в команде Эрика тен Хага.

«До этого момента я не был в такой ситуации. Не хочу привыкать к роли запасного. Я много тренируюсь и жду своего шанса, чтобы им воспользоваться. У нас отличная конкуренция и игроки высокого уровня в обороне», – приводит слова Магуайра британская пресса.

Добавим, что Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В текущем сезоне за манкунианцев он провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.