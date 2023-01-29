Де Врей может перейти в «Манчестер Юнайтед» следующим летом 

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приглашения в команду защитника «Интера» Стефана де Врея. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что 30-летний игрок вступил в переговоры с миланским клубом по поводу продления соглашения.

По информации источника, «красные дьяволы» намерены пригласить игрока сборной Нидерландов в команду на правах свободного агента, если футболист не продлит контракт с нынешним клубом.

Добавим, что де Врей выступает за «Интер» с 2018 года. В текущем сезоне за команду Симоне Индзаги он провел 19 матчей и забил один гол.