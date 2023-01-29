Защитник «Лиона» Мало Гюсто рассказал, почему выбрал «Челси» для продолжения своей карьеры.

Отмечается, что ранее руководство лондонцев объявило о переходе 19-летнего игрока.

«Считаю, что «Челси» – это большой клуб. Мне нравится проект, который здесь строится. Мне очень понравился Лондон. Это отличное место для следующего этапа карьеры», – приводит слова Гюсто пресс-служба «пенсионеров».

Добавим, что контракт Гюсто с «Челси» рассчитан до 2030 года. До конца текущего сезона он будет играть за нынешнюю команду «Лион». За французский клуб на его счету 54 матча и шесть результативных передач.