«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Гарре

Аргентинский форвард «Расинга» Бенхамин Гарре продолжит карьеру в чемпионате РПЛ.

Как сообщает пресс-служба «Крылья Советов», самарский клуб подписал с 22-летним футболистом контракт, который рассчитан на три с половиной года.

Отметим, что с 2016 по 2020 годы Гарре являлся игроком системы «Манчестер Сити».

Ранее футболист был арендован клубом «Хурасан». Нападающий провел в текущем сезоне 26 матчей, в которых отметился четырьмя голами и ассистом.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 11-е место в таблице, набрав 20 очков.