«Ноттингем Форест» готов арендовать Наваса у «ПСЖ»

«Ноттингем Форест» обсуждает с «ПСЖ» возможность аренды голкипера Кейлора Наваса. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что «лесники» рассчитывают арендовать 36-летнего вратаря без право выкупа.

По информации источника, парижане готовы отпустить игрока сборной Коста-Рики в АПЛ, однако красно-синим необходимо отозвать из аренды одного из футболистов для завершения сделки.

Напомним, что Навас выступает за «ПСЖ» с 2019 года. В этом сезоне за французский клуб он провел два матча и пропустил один гол.