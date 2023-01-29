«Челси» нашел замену Поттеру в «Айнтрахте»

Руководство «Челси» рассматривает возможность пригласить на пост главного тренера синих наставника «Айнтрахта» Оливера Гласнера. Об этом сообщает журналист Кристиан Фалька в своих соцсетях.

Отмечается, что австриец возглавляет немецкий клуб с 2021 года.

Как утверждает источник, пенсионеры впечатлены работой 48-летнего специалиста и его достижениями в Лиге Европы с командой Бундеслиги.

Добавим, что в настоящий момент главным тренером «Челси» является Грэм Поттер. В текущем сезоне лондонский клуб занимает десятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков после 20 матчей.