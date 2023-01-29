Гендиректор «Крыльев Советов» – о переходе Гарре: Это взрывной игрок с хорошим дриблингом 

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев поделился мнением о переходе нападающего Бенхамина Гарре в российскую команду.

Отмечается, что 22-летний игрок подписал контракт с «крылышками» до лета 2026 года.

«Гарре – это высококлассный игрок. Футболист прошел академию «Манчестер Сити». Он универсал, способный проявить себя на нескольких позициях. Это взрывной игрок с хорошим дриблингом и скоростью. Он поможет нам достигать нужных результатов», – приводит слова Андреева пресс-служба самарского клуба.

Добавим, что Гарре перешел в «Крылья Советов» из «Расинга». За аргентинскую команду он провел 32 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.