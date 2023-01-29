World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Клопп – о игре «Ливерпуля»: Сделаем все возможное, чтобы выбраться из текущего положения

Красные занимают девятую строчку в АПЛ.
29 января 2023 15:13
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о текущем положении команды.

Отмечается, что в последних пяти матчах мерсисайдцы выигрывали лишь однажды.

«Я на стал плохим наставником за один день. Я не был настолько хорош, как говорили люди. Однако я не так плох, как судят некоторые. Наша команда сбавила, но мы все еще боремся за Лигу чемпионов. Это обычный сезон. Мы сделаем все возможное, чтобы выбраться из тяжелого положения», – приводит слова Клоппа британская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков после 19 проведенных встреч.

Это интересно:
Морган считает, что Роналду счастлив в Саудовской Аравии 
37-летний португалец перешел в «Аль-Наср» в декабре 2022 года.
29.01.2023 15:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Тоттенхэм» предложил «Байеру» 25 миллионов евро за защитника Инкапье 
Главный тренер «шпор» Антонио Конте является поклонником эквадорца. 
29.01.2023 15:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дайч станет главным тренером «Эвертона»
51-летний специалист уже подписал контракт с «ирисками».
29.01.2023 15:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Погба попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Монцей»
Француз восстановился после повреждения.
29.01.2023 15:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Клопп – о игре «Ливерпуля»: Сделаем все возможное, чтобы выбраться из текущего положения
Красные занимают девятую строчку в АПЛ.
29.01.2023 15:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гендиректор «Крыльев Советов» – о переходе Гарре: Это взрывной игрок с хорошим дриблингом 
Аргентинец являлся игроком академии «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 годы.
29.01.2023 14:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Лестер» объявил о подписании бразильского полузащитника Тете 
«Лисы» арендовали 22-летнего игрока у «Шахтера».
29.01.2023 14:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» нашел замену Поттеру в «Айнтрахте»
Оливер Гласнер произвел впечатление на руководство синих. 
29.01.2023 14:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Гарре
23 февраля самарский клуб сыграет с «Динамо» в Кубке России.
29.01.2023 14:05
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ноттингем Форест» готов арендовать Наваса у «ПСЖ»
Английский клуб может взять на себя половину зарплаты костариканца. 
29.01.2023 14:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика