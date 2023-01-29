Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о текущем положении команды.

Отмечается, что в последних пяти матчах мерсисайдцы выигрывали лишь однажды.

«Я на стал плохим наставником за один день. Я не был настолько хорош, как говорили люди. Однако я не так плох, как судят некоторые. Наша команда сбавила, но мы все еще боремся за Лигу чемпионов. Это обычный сезон. Мы сделаем все возможное, чтобы выбраться из тяжелого положения», – приводит слова Клоппа британская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков после 19 проведенных встреч.