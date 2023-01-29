«Тоттенхэм» предложил «Байеру» 25 миллионов евро за защитника Инкапье 

Руководство «Тоттенхэма» немерено приобрести «Байера» Пьеро Инкапье. Об этом сообщает немецкая пресса.

Отмечается, что лондонская команда сделала первое предложение по 21-летнему игроку в размере 25 миллионов евро.

По информации источника, «шпоры» планируют усилить свою оборону эквадорским футболистом, в покупке заинтересован лично наставник английской команды Антонио Конте.

Добавим, что Инкапье присоединился к «Байеру» в августе 2021 года. В текущем сезоне за «фармацевтов» он провел 20 матчей и забил один гол.