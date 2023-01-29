Морган считает, что Роналду счастлив в Саудовской Аравии 

Британский журналист Пирс Морган поделился мнением о пребывании Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Отмечается, что португальский форвард стал игроком «Аль-Насра» в декабре прошлого года.

«Уверен, что Роналду счастлив в Саудовской Аравии. Он рассказал мне, что ему нравится выступать в этом чемпионате и он впечатлен этой страной», – приводит слова Моргана британская пресса.

Добавим, что Роналду присоединился к «Аль-Насру» после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне за саудовский клуб он провел два матча и не отметился результативными действиями.