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«Милан» дома крупно уступил «Сассуоло» в 20-м туре чемпионата Италии

Рассонери пропускают не меньше четырех мячей второй раз подряд.
29 января 2023 16:45
автор: Максим Скороходов

«Милан» в домашнем матче 20-го тура Серии А проиграл «Сассуоло» со счетом 2:5.

В составе гостей забивали Грегори Дефрель (19-я минута), Давиде Фраттези (22), Доменико Берарди (30), Арман Лорьянте с пенальти (47) и Энрике Матеус (79).

У хозяев голами отличились Оливье Жиру (24) и Дивок Ориги (81).

«Сассуоло» набрал 20 очков и поднялся на 16-е место, рассонери с 38 очками остались четвертыми.

В следующем туре «Сассуоло» примет «Аталанту», а «Милан» сыграет в гостях с «Интером».

Серия А

20-й тур

«Милан» (Милан) - «Сассуоло» (Сассуоло) - 2:5 (1:3)

Голы: Жиру, 24; Ориги, 81 - Дефрель, 19; Фраттези, 22; Берарди, 30; Лорьянте, 47 (пен.), Матеус, 79

источник: «Советский спорт»
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