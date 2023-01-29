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Кин – о Каземиро: Он влияет на ход игр 

Бразильский полузащитник присоединился к «Манчестер Юнайтед» в начале текущего сезона.
29 января 2023 17:08
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок сборной Ирландии Рой Кин высказался об игре полузащитника Каземиро за «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Рединга» 30-летний хавбек оформил дубль.

«Переход Каземиро стал ключевым для «Манчестер Юнайтед». Он добавил качества в центр поля манкунианцев. Он игрок высочайшего класса, который способен влиять на ход игры. Он прекрасно играет в обороне, а также помогает команде в атаке», – приводит слова Кина британская пресса.

Добавим, что Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» в августе 2022 года. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 27 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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