Кин – о Каземиро: Он влияет на ход игр 

Бывший игрок сборной Ирландии Рой Кин высказался об игре полузащитника Каземиро за «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Рединга» 30-летний хавбек оформил дубль.

«Переход Каземиро стал ключевым для «Манчестер Юнайтед». Он добавил качества в центр поля манкунианцев. Он игрок высочайшего класса, который способен влиять на ход игры. Он прекрасно играет в обороне, а также помогает команде в атаке», – приводит слова Кина британская пресса.

Добавим, что Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» в августе 2022 года. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 27 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.