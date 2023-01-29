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Голы воспитанников принесли «Локомотиву» победу над «Сочи»

Игра проходила в Абу-Даби.
29 января 2023 17:57
автор: Максим Скороходов

«Локомотив» в товарищеском матче победил «Сочи» со счетом 2:0.

За команду Михаила Галактионова забивали Михаил Щетинин (65-я минута) и Вадим Раков (73).

2 февраля «железнодорожники» проведут контрольную игру против малайзийского клуба «Джохор Дарул Тазим II», «Сочи» сыграет на следующий день в Зимнем кубке РПЛ против «Краснодара».

Товарищеский матч

«Сочи» - «Локомотив» - 0:2 (0:0)

Голы: Щетинин, 66 – 0:1. Раков, 74 – 0:2.

«Сочи» (1-й тайм): Адамов, Сиссако, Дркушич, Миладинович, Заика, Цаллагов, Нобоа, Терехов, Жоаозиньо, Юсупов, Мелкадзе.

«Сочи» (2-й тайм): Джанаев, Юрганов, Мещанинов, Маргасов, Макарчук, Мартовой, Батырев (Ушатов, 72), Кравцов, Бурмистров, Сарвели, Федоров.

«Локомотив» (1-й тайм): Худяков, Живоглядов, Кузьмичев, Магкеев, Тикнизян, Баринов, Куликов, Марадишвили, Пиняев, Миранчук, Камано.

«Локомотив» (2-й тайм): Лантратов, Ненахов, Кузьмичев (Мампасси, 63), Магкеев (Митай, 63), Тикнизян (Погостнов, 63), Карпукас, Куликов (Щетинин, 63), Марадишвили (Раконьяц, 63), Игнатьев, Глушенков, Камано (Раков, 63).

источник: «Советский спорт»
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