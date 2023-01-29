Дмитрий Селюк: «ПСЖ» хотел Малкома только в аренду, «Зенит» на это не пошел бы

Об этом сообщил агент бразильца Луис Фернандо Гарсия. Он сказал, что сейчас переход в «ПСЖ» невозможен.

Мы побеседовали на эту тему с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

- «ПСЖ» собирался брать Малкома только в аренду, покупать его они не собирались, - говорит Селюк. – Но «Зенит» на аренду точно не согласился бы.

- Почему?

- Представьте, приехал Малком в Париж. Там Неймар, Маркиньос, да и вообще суперклуб мирового уровня. Бразильцы его взяли бы в оборот. Как думаете, захотел бы он возвращаться летом в Питер?

- Не знаю, возможно, нет.

- В том-то и дело. А, как мы все помним, ФИФА разрешила еще в марте легионерам в одностороннем порядке разрывать контракты с клубами РПЛ.