«Ливерпуль» проиграл «Брайтону» в Кубке Англии

«Ливерпуль» в гостевом матче 1/16 финала Кубка Англии проиграл »Брайтону» со счетом 1:2.
На мяч хавбека «красных» Харви Эллиота (30-я минута) «чайки» ответили голами защитника Льюиса Данка (39) и Каоры Митомы (90+2).
Победитель противостояния определяется по результатам одного матча. Таким образом, «Брайтон» вышел в 1/8 финала, а «Ливерпуль» покидает Кубок Англии
Кубок Англии
1/16 финала
«Брайтон» (Брайтон) - «Ливерпуль» (Ливерпуль) - 2:1 (1:1)
Голы: Данк, 39; Митома, 90+2 - Эллиотт, 30
источник: «Советский спорт»