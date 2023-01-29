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«Ливерпуль» проиграл «Брайтону» в Кубке Англии

Команда Клоппа покидает турнир
29 января 2023 18:26
автор: Максим Скороходов

«Ливерпуль» в гостевом матче 1/16 финала Кубка Англии проиграл »Брайтону» со счетом 1:2.

На мяч хавбека «красных» Харви Эллиота (30-я минута) «чайки» ответили голами защитника Льюиса Данка (39) и Каоры Митомы (90+2).

Победитель противостояния определяется по результатам одного матча. Таким образом, «Брайтон» вышел в 1/8 финала, а «Ливерпуль» покидает Кубок Англии

Кубок Англии

1/16 финала

«Брайтон» (Брайтон) - «Ливерпуль» (Ливерпуль) - 2:1 (1:1)

Голы: Данк, 39; Митома, 90+2 - Эллиотт, 30

источник: «Советский спорт»
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