Нападающий Бенхамин Гарре поделился мнением о своем переходе в «Крылья Советов».

Отмечается, что аргентинский форвард подписал соглашение с самарским клубом на три с половиной года.

«Счастлив, что оказался в «Крыльях». Это важный шаг в моей карьере. Я понимал, что клуб заинтересован во мне. Хочу помогать команде добиваться результатов. «Крылья» — клуб с большой историей и очень интересный проект», – приводит слова Гарре пресс-служба «Крыльев Советов».

Добавим, что Гарре перешел в «Крылья Советов» из «Расинга». Прошлую часть сезона он провел в аренде в «Уракане», за который отыграл 26 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.