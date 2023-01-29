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Гарре – о переходе в «Крылья Советов»: Очень интересный проект для меня

22-летний игрок числился в академии «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 годы. 
29 января 2023 18:36
автор: Глеб Шевяков

Нападающий Бенхамин Гарре поделился мнением о своем переходе в «Крылья Советов».

Отмечается, что аргентинский форвард подписал соглашение с самарским клубом на три с половиной года.

«Счастлив, что оказался в «Крыльях». Это важный шаг в моей карьере. Я понимал, что клуб заинтересован во мне. Хочу помогать команде добиваться результатов. «Крылья» — клуб с большой историей и очень интересный проект», – приводит слова Гарре пресс-служба «Крыльев Советов».

Добавим, что Гарре перешел в «Крылья Советов» из «Расинга». Прошлую часть сезона он провел в аренде в «Уракане», за который отыграл 26 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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Гарре – о переходе в «Крылья Советов»: Очень интересный проект для меня
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