Полузащитник «Эвертона» Гордон перешел в «Ньюкасл»

Руководство «Ньюкасла» объявило о приобретении полузащитника «Эвертона» Энтони Гордона. Об этом сообщает пресс-служба черно-белых.
Отмечается, что это первая покупка английского клуба нынешней зимой.
Сообщается, что 21-летний хавбек подписал с «сороками» долгосрочное соглашение. Раннее сообщалось, что сумма сделки по английскому игроку составит 45 миллионов евро.
Добавим, что Гордон является воспитанником «Эвертона». Всего за «ирисок» он провел 78 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.