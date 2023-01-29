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Полузащитник «Эвертона» Гордон перешел в «Ньюкасл»

Англичанин подписал долгосрочный контракт с «сороками».
Полузащитник «Эвертона» Гордон перешел в «Ньюкасл»
29 января 2023 19:48
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Ньюкасл»

Руководство «Ньюкасла» объявило о приобретении полузащитника «Эвертона» Энтони Гордона. Об этом сообщает пресс-служба черно-белых.

Отмечается, что это первая покупка английского клуба нынешней зимой.

Сообщается, что 21-летний хавбек подписал с «сороками» долгосрочное соглашение. Раннее сообщалось, что сумма сделки по английскому игроку составит 45 миллионов евро.

Добавим, что Гордон является воспитанником «Эвертона». Всего за «ирисок» он провел 78 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

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