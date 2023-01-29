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Нападающий «Локомотива» Изидор прилетел в Лион для прохождения медосмотра 

«Лион» арендует француза до конца текущего сезона.
29 января 2023 20:08
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор находится во Франции. В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование ради перехода в «Лион». Об этом сообщает журналист Санти Ауна в своих соцсетях.

Раннее сообщалось, что «олимпийцы» арендуют 22-летнего нападающего у железнодорожников за 750 тысяч евро. В контракте также фигурирует опция обязательного выкупа французского футболиста за пять миллионов евро, если он проведет определенное количество матчей за «Лион».

Добавим, что Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне за красно-зеленых он провел 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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