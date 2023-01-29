Нападающий «Локомотива» Изидор прилетел в Лион для прохождения медосмотра 

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор находится во Франции. В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование ради перехода в «Лион». Об этом сообщает журналист Санти Ауна в своих соцсетях.

Раннее сообщалось, что «олимпийцы» арендуют 22-летнего нападающего у железнодорожников за 750 тысяч евро. В контракте также фигурирует опция обязательного выкупа французского футболиста за пять миллионов евро, если он проведет определенное количество матчей за «Лион».

Добавим, что Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне за красно-зеленых он провел 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.