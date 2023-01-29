Главный тренер «Динамо» допустил, что будет выпускать Тюкавина в пару к Смолову

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос, планирует ли он чаще выпускать в стартовом составе двух нападающих Федора Смолова и Константина Тюкавина.

«Мы провели несколько матчей с двумя форвардами, так что для нас эта схема не новая, и мы знаем, что от нее ожидать. Впереди у нас еще много контрольных игр, так что может и рассмотрим этот вариант», - сказал главный тренер «Динамо» клубной пресс-службе.

Добавим, что бело-голубые в товарищеском матче победили «Борац» со счетом 3:2, дублем в этой встрече отличился Тюкавин, вышедший на замену, Смолов был игроком стартового состава и обошелся без голов.