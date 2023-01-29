Дортмундская «Боруссия» обыграла «Байер» и подобралась к «Баварии» на расстояние трех очков

Дортмундская «Боруссия» в гостевом матче 18-го тура Бундеслиги победила леверкузенский «Байер» со счетом 2:0.

В составе команды Эдина Терзича голом отличился Карим Адейеми (33-я минута), еще один мяч был забит в атаке, в результате которой случился автогол Эдмонда Тапсобы (53).

«Шмели» набрали 34 очка и поднялись на четвертое место, «львы» остались с 24 очками и располагаются на девятой позиции. Лидирует в турнирной таблице «Бавария», у которой 37 очков.

В следующем туре «Байер» 3 февраля сыграет в гостях с «Аугсбургом», а «Боруссия» на следующий день пример «Фрайбург».

Бундеслига

18-й тур

«Байер» (Леверкузен) - «Боруссия» (Дортмунд) - 0:2 (0:1)

Голы: Адейеми, 33; Тапсоба, 53 (автогол)

«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та (Баккер, 63), Тапсоба, Инкапиэ, Андрих, Амири (Демирбай, 80), Паласиос (Бельараби, 70), Виртц (Гложек, 70), Диаби, Адли (Азмун, 80).

«Боруссия»: Кобель, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон, Брандт (Ройс, 85), Джан, Озджан, Беллингем, Вольф (Хуммельс, 85), Аллер (Модест, 61), Адейеми (Байно-Гиттенс, 72).

Предупреждения: Тапсоба, 28, Адейеми, 34, Озджан, 60, Виртц, 60, Модест, 84, Рюэрсон, 90.