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«Лацио» дома сыграл вничью с «Фиорентиной»

Матч прошел в рамках 20-го тура чемпионата Италии.
«Лацио» дома сыграл вничью с «Фиорентиной»
29 января 2023 21:56
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Лацио"

«Лацио» в домашнем матче 20-го тура итальянской Серии А сыграл вничью с «Фиорентиной» со счетом 1:1.

На мяч защитника «орлов» Николо Казале (8-я минута) в первом тайме «фиалки» ответили голом нападающего Николаса Гонсалеса (49) во втором.

Римский клуб набрал 38 очков и поднялся на третье место, команда из Флоренции, добыв 24-е очко, осталась двенадцатой.

В следующем туре «Фиорентина» примет 5 февраля «Болонью», «Лацио» на следующий день сыграет в гостях против «Вероны».

Серия А

20-й тур

«Лацио» (Рим) - «Фиорентина» (Флоренция) - 1:1 (1:0)

Голы: Казале, 8 - Гонсалес, 49

«Лацио»: Проведель, Марушич, Романьоли, Казале, Хюсай (Ладзари, 71), Луис Альберто (Весино, 63), Катальди (Маркос Антонио, 63), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Педро (Иммобиле, 71).

«Фиорентина»: Терраччано, Додо, Миленкович, Раньери (Игор Жулио, 86), Бираги, Бонавентура (Мандрагора, 74), Барак, Амрабат, Йович (Артур, 85), Куаме (Сапонара, 46), Гонсалес (Иконе, 74).

Предупреждения: Куаме, 40, Дзакканьи, 45, Сапонара, 67, Амрабат, 68, Иммобиле, 90.

источник: «Советский спорт»
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