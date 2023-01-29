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Фердинанд украл из Кремля чайную ложку

Легенду «МЮ» приглашали в Москву по программе ФИФА.
29 января 2023 23:30
автор: Максим Скороходов

Экс-футболистка сборной Англии Алекс Скотт раскрыла правду о бывшем защитнике «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанде.

«В рамках программы «Легенды ФИФА» Рио Фердинанд и я были приглашены в Кремль, чтобы обсудить чемпионат мира.

На выходе Рио рассмешил меня: он раскрыл свою ладонь и сознался, что украл чайную ложку на память», - написала Скотт в своей книге «Как (не)быть сильной».

Сборная Англии заняла на чемпионате мира 2018 года в России четвертое место, проиграв в плей-офф Хорватии (1:2 д.в) и Бельгии (0:2).

источник: «Советский спорт»
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