Гол Симеоне принес «Наполи» домашнюю победу над «Ромой»

Футболисты «Наполи» на своем поле обыграли «Рому» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте встречи – автором гола стал нападающий Виктор Осимхен. Во втором тайме форвард гостей Стефан Эль-Шаарави уравнял шансы команд на 75-й минуте, однако неаполитанцам удалось забить еще один гол. Точным ударом в ворота голкипера «волков» Руя Патрисиу отметился Джованни Симеоне (86).

Таким образом, подопечные Лучано Спаллетти набрали 53 очка и укрепили свое лидерство в турнирной таблице Серии А. Идущий вторым «Интер» отстает от партенопейцев на 13 очков. В свою очередь команда Жозе Моуринью идет шестой (37 очков).

5 февраля «Наполи» на выезде встретится со «Специей», а «Рома» днем ранее дома сыграет против «Эмполи».

Чемпионат Италии

20-й тур

«Наполи» – «Рома» – 2:1 (1:0)

Голы: Осимхен, 17. Симеоне, 86 – Эль-Шаарави, 75.