«Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», отставание от «Барселоны» в Ла Лиге составляет пять очков

Матч 19-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Реал Сосьедад» завершился вничью – 0:0.

Отметим, что по итогам прошедшей встречи мадридский клуб превзошел своего соперника по владению мячом (61 на 39), общему количеству ударом по воротам (20-8) и ударам в створ (7-3). Однако подопечным Карло Анчелотти не удалось одержать домашнюю победу.

В данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от идущей первой «Барселоны» составляет пять очков. «Реал Сосьедад» располагается на третьей строчке (39 очков).

2 февраля «Реал» на своем поле примет «Валенсию», а «Реал Сосьедад» тремя днями позже сыграет дома с «Вальядолидом».

Чемпионат Испании

19-й тур

«Реал» – «Реал Сосьедад» – 0:0