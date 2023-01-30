«Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», отставание от «Барселоны» в Ла Лиге составляет пять очков

Матч 19-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Реал Сосьедад» завершился вничью – 0:0.
Отметим, что по итогам прошедшей встречи мадридский клуб превзошел своего соперника по владению мячом (61 на 39), общему количеству ударом по воротам (20-8) и ударам в створ (7-3). Однако подопечным Карло Анчелотти не удалось одержать домашнюю победу.
В данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от идущей первой «Барселоны» составляет пять очков. «Реал Сосьедад» располагается на третьей строчке (39 очков).
2 февраля «Реал» на своем поле примет «Валенсию», а «Реал Сосьедад» тремя днями позже сыграет дома с «Вальядолидом».
Чемпионат Испании
19-й тур
«Реал» – «Реал Сосьедад» – 0:0
источник: «Советский спорт»