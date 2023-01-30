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«Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», отставание от «Барселоны» в Ла Лиге составляет пять очков

Команды не отметились забитыми мячами в прошедшей игре.
30 января 2023 00:56
автор: Владислав Корегин

Матч 19-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Реал Сосьедад» завершился вничью – 0:0.

Отметим, что по итогам прошедшей встречи мадридский клуб превзошел своего соперника по владению мячом (61 на 39), общему количеству ударом по воротам (20-8) и ударам в створ (7-3). Однако подопечным Карло Анчелотти не удалось одержать домашнюю победу.

В данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от идущей первой «Барселоны» составляет пять очков. «Реал Сосьедад» располагается на третьей строчке (39 очков).

2 февраля «Реал» на своем поле примет «Валенсию», а «Реал Сосьедад» тремя днями позже сыграет дома с «Вальядолидом».

Чемпионат Испании

19-й тур

«Реал» – «Реал Сосьедад» – 0:0

источник: «Советский спорт»
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«Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», отставание от «Барселоны» в Ла Лиге составляет пять очков
Команды не отметились забитыми мячами в прошедшей игре.
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