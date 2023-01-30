Дани Алвес сыграл в тюрьме в футбол

Экс-защитник «Барселоны» бразилец Дани Алвес 26 января впервые сыграл в футбол с того момента, как был заключен под стражу по делу об изнасиловании.

По данным испанской прессы, 39-летний футболист продолжает отрицать свою вину, но не создает проблем и держатся уверенно.

Добавим, что задержан Алвес был 20 января, предполагаемое изнасилование произошло в одном из ночных клубов Барселоны.

Футболисту было предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.