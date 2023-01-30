World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Спаллетти объяснил причины успеха «Наполи» в матче с «Ромой»

Неаполитанцы мчатся к долгожданному скудетто
30 января 2023 08:43
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура итальянской Серии А.

«В таких матчах можно победить, только если ты проявишь волю к победе начиная от персонала и заканчивая теми, кто находится на скамейке.

Такие матчи сложны, но те, кто вышел на замену, доказали, что, еще находясь на скамейке, они уже были в игре. И это главное качество нашей команды.

Если во время столь длинных, интенсивных сезонов, в каждодневной работе не все находятся на одной волне с партнерами по команде и скорее предпочтут занять место одноклубника, а не играть с ним бок о бок, то вы не добьетесь результата», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Наполи», в составе которого отличились Виктор Осимхен и Джованне Симеоне. Грузинский полузащитник команды Хвича Кварацхелия отметился результативной передачей.

Команда Спаллетти продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии. Преимущество над ближайшим преследователем - «Интером» составляет 13 очков.

Это интересно:
Спаллетти объяснил причины успеха «Наполи» в матче с «Ромой»
Неаполитанцы мчатся к долгожданному скудетто
30.01.2023 08:43
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дани Алвес сыграл в тюрьме в футбол
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии ждет решения суда по делу об изнасиловании.
30.01.2023 08:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», отставание от «Барселоны» в Ла Лиге составляет пять очков
Команды не отметились забитыми мячами в прошедшей игре.
30.01.2023 00:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Гол Симеоне принес «Наполи» домашнюю победу над «Ромой»
Неаполитанцы выиграли свой четвертый матч кряду в Серии А.
30.01.2023 00:44
Футбол
автор: Владислав Корегин
Фердинанд украл из Кремля чайную ложку
Легенду «МЮ» приглашали в Москву по программе ФИФА.
29.01.2023 23:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
Олег Яровинский: В «Рубине» классный коллектив единомышленников
Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением, что по итогам нынешнего сезона казанская команда сумеет вернуться в РПЛ. После 20 туров «Рубин» занимает третью строчку в таблице Первой лиги.
29.01.2023 23:10
Футбол
«Пари НН» может арендовать воспитанника «Барселоны»
В РПЛ может переехать Баньяк
29.01.2023 22:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Челси» повысил цену за Энцо Фернандеса до 120 млн евро
Тодду Боули очень нужен лучший молодой игрок чемпионата мира в Катаре.
29.01.2023 22:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
Гол Аспаса принес «Сельте» победу над «Атлетиком»
Матч прошел в рамках 19-го тура чемпионата Испании.
29.01.2023 22:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Виктор Гусев: Клаудиньо, Вендел и Барриос могут заинтересовать клубы в Европе
Известный комментатор Виктор Гусев поделился мнением, что некоторые легионеры петербургского «Зенита» могли бы продолжить карьеру в сильнейших европейских лигах.
29.01.2023 22:23
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика