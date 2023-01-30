Спаллетти объяснил причины успеха «Наполи» в матче с «Ромой»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура итальянской Серии А.

«В таких матчах можно победить, только если ты проявишь волю к победе начиная от персонала и заканчивая теми, кто находится на скамейке.

Такие матчи сложны, но те, кто вышел на замену, доказали, что, еще находясь на скамейке, они уже были в игре. И это главное качество нашей команды.

Если во время столь длинных, интенсивных сезонов, в каждодневной работе не все находятся на одной волне с партнерами по команде и скорее предпочтут занять место одноклубника, а не играть с ним бок о бок, то вы не добьетесь результата», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Наполи», в составе которого отличились Виктор Осимхен и Джованне Симеоне. Грузинский полузащитник команды Хвича Кварацхелия отметился результативной передачей.

Команда Спаллетти продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии. Преимущество над ближайшим преследователем - «Интером» составляет 13 очков.