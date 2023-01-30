Моуринью: Мы заставили «Наполи» страдать, иногда футбол несправедлив

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от «Наполи» в матче 20-го тура итальянской Серии А.

«Это может прозвучать странно, но бывают такие матчи, в которых вы вышли проигравшими, но обрели гораздо большую уверенность в своих силах, чем раньше. Это игра была как раз из таких. Мы заставили «Наполи» страдать больше, чем любая другая команда до этого. Мы заставили всех на стадионе чувствовать себя опустошёнными. Мы их напугали.

Иногда футбол несправедлив, иногда проигрывает команда, которая меньше всего этого заслуживает. Временами мы побеждали незаслуженно, но сегодня, мне кажется, мы заслужили победу», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Наполи», в составе которого отличились Виктор Осимхен и Джованне Симеоне. Грузинский полузащитник команды Хвича Кварацхелия отметился результативной передачей.

Команда Спаллетти продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии. Преимущество над ближайшим преследователем - «Интером» составляет 13 очков.