«Никто не придет, и никто не уйдет»: Анчелотти объявил о закрытии трансферного окна для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что в его команде больше не будет новичков в зимнее трансферное окно. Также он заверил, что никто не покинет сливочных».

«Трансферный рынок закрыт для нас: никто не придет и никто не уйдет. Ничего не произойдет в январе», - приводят слова специалиста итальянские инсайдеры.

Напомним, после 18 туров «Реал» с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на пять очков.

В своем последнем матче мадридцы дома не смогли обыграть «Реал Сосьедад». Матч завершился безголевой ничьей.