У Берлускони просят заказать футболистам «Монцы» эскорт-услуги за победу над «Ювентусом»

29 января «Монца» победила в гостях «Ювентус» (2:0) в 20-м туре Серии А.

Таким образом, футболисты клуба выполнили условие его владельца Сильвио Берлускони по победе над грандом итальянского футбола.

Ранее итальянский сенатор в интервью говорил, что готов предоставить свои футболистам автобус с представительницами эскорт-услуг за победу над топ-клубом, в том числе над «Ювентусом».

Никто не забыл про это обещание. «Они просят меня сдержать обещание, я получил 100 телефонных звонков», - сказал Берлускони итальянским журналистам.

«Монца» набрала 25 очков и поднялась на 11-е место Серии А. В следующем туре «Монца» 6 февраля примет «Сампдорию».