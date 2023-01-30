«Я ушел из дома в 15, я ничего не боюсь». Дани Алвес - о возможном тюремном сроке

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался о деле об изнасиловании, из-за которого он был задержан и находится до решения суда в тюрьме без права залога.

«Я ушел из дома, когда мне едва исполнилось 15 лет. Я прошел через множество тяжелых ситуаций. Это заключение - одна из них. Я ничего не боюсь», - приводит слова Алвеса испанские журналисты.

39-летний футболист продолжает отрицать свою вину.

Добавим, что задержан Алвес был 20 января, предполагаемое изнасилование произошло в одном из ночных клубов Барселоны.

Футболисту было предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.