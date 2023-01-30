Сарвели назвал Нобоа сумасшедшим: Очень мало людей доживают до такого возраста в футболе

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели высказался о своем партнере по команде Кристиане Нобоа.

«Если мы говорим именно про лучшего футболиста, безусловно, это Нобоа. Если в таком возрасте с тобой продлевают контракт, ты постоянно играешь и забиваешь, то, конечно, это топ. Очень мало людей вообще «доживают» до такого возраста в футболе, а он - сумасшедший в хорошем смысле слова», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Нобоа провел 15 матчей, в которых забил десять мячей.

По итогам сезона-2021/22 эквадорец был признан лучшим футболистом РПЛ, а его команда впервые в своей истории завоевала серебряные медали первенства.