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«Урал» проиграл второму составу «Родины» в контрольной игре

Матч прошел в ОАЭ.
30 января 2023 11:58
автор: Максим Скороходов

«Урал» в товарищеском матче проиграл «Родине» со счетом 0:1.

Единственный мяч на 51-й минуте забил Никита Трапицын.

Игра проходила в формате два тайма по 30 минут. «Родина» играла дублирующим составом.

Напомним, что екатеринбургская команда ушла на перерыв на десятом месте РПЛ, а московский клуб - 12-м в Первой лиге.

Товарищеский матч

«Урал» (Екатеринбург) - «Родина-2» (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Трапицын, 51

Стартовый состав «Урала»: Алексеев, Филипенко, Мамин, Гогличидзе, Шатов, Подберезкин, Юшин, Егорычев, Дружинин, Каштанов, Татаринов.

Стартовый состав «Родины-2»: Швагриев, Захаров, Караев, №44 - игрок на просмотре, Основ, Тананеев, Еременко, Ларионов, Несов, Свинцов, Соломаха.

источник: «Советский спорт»
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