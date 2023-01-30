Автобус с футболистами упал с моста в Бразилии, четверо погибли

Автобус, перевозивший футбольную команду, упал с моста и разбился, сообщают бразильские СМИ со ссылкой на данные Федеральной дорожной полиции Бразилии.

По данным источника, авария случилась утром, в автобусе находился тренерский штаб и игроки футбольной команды, название которой не разглашается. По предварительной информации водитель не справился с управлением и вылетел с трассы.

На данный момент известно о четырех погибших и 29 раненых, которые были доставлены в местные больницы. О состоянии выживших подробности также не приводятся.