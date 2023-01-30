Нападающий «Торпедо» Коста перешел в «Маккаби Бней-Рейне» на правах аренды

Венгерский нападающий «Торпедо» Марк Коста переходит в израильский «Маккаби Бней-Рейне» на правах аренды, сообщается в официальном Telegram-канале российского футбольного клуба.

Соглашение рассчитано на полгода, до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на год.

Коста перешел в «Торпедо» в сентябре, провел за автозаводцев шесть матчей и результативными действиями не отметился.

После 17 туров «Торпедо» набрало 6 очков и замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги. Игры национального первенства возобновятся в марте.