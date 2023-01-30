«Реал» и «Барселона» сыграют в полуфинале Кубка Испании

Мадридский «Реал» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании по футболу. Это стало известно по итогам жеребьевки турнира, состоявшейся в понедельник.

Во втором полуфинале встретятся «Осасуна» и «Атлетик» из Бильбао.

Первые матчи двухраундового противостояния, в которых «Реал» и «Осасуна» будут хозяевами поля, будут сыграны 28 февраля и 2 марта соответственно. Ответные в период с 4 по 6 апреля.

Новый обладатель Кубка Испании определится 6 мая в Севилье. Действующий обладатель «Бетис» выбыл из борьбы.