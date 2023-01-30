Нападающий «Ювентуса» Милик выбыл минимум на две недели из-за травмы

Нападающий туринского «Ювентуса» Аркадиуш Милик выбыл из строя минимум на две недели из-за травмы, сообщается на сайте команды.

В минувшее воскресенье в матче с «Монцей» он вышел на замену на 58-й минуте.

В понедельник после рентгенологического обследования у Милика было диагностировано повреждение полуперепончатой мышцы левого бедра.

По данным медицинского штаба, через две недели 28-летнего нападающего ждет новое обследование, по итогам которого будут определены точные сроки восстановления.

Милик перешел в «Ювентус» из французского «Марселя» на правах аренды в августе. В нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну передачу.