Шон Дайч стал новым главным тренером «Эвертона»

Бывший главный тренер «Бернли» Шон Дайч возглавил «Эвертон». Об этом сообщает пресс-служба «ирисок».

Сегодня, 30 января, английский специалист заключил контракт до 30 июня 2025 года. Другие детали сделки не раскрываются.

Напомним, Дайч проработал у руля «Бернли» 10 лет: он тренировал эту команду с 2012-го по 2022 год.

Что касается «Эвертона», то ранее клуб уволил англичанина Фрэнка Лэмпарда. В нынешнем сезоне АПЛ ливерпульцы идут на предпоследней, 19-й строчке.

Добавим, что Дайч дебютирует на новом посту 4 февраля. В этот день «ириски» примут лондонский «Арсенал» в 22-м туре Премьер-лиги.