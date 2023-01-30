«Эвертон» может приобрести полузащитника «Челси» Галлахера

«Эвертон» предложил «Челси» 40 миллионов фунтов стерлингов за переход полузащитника «Челси» Конора Галлахера, сообщают британские СМИ со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Еще пять миллионов «синие» могут получить в виде дополнительных бонусов. Контракт Галлахера с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.

На счету Галлахера в этом сезоне один гол и одна голевая передача в 25 матчах.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» назначил Шона Дайча новым главным тренером команды вместо Фрэнка Лэмпарда.

У «Челси» 29 очков и 10-е место в английской премьер-лиге, «Эвертон» завоевал 15 очков и находится на 19-м месте.