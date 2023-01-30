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«Эвертон» может приобрести полузащитника «Челси» Галлахера

Клуб готов предложить за футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов.
30 января 2023 18:23
автор: Александр Евграфов

«Эвертон» предложил «Челси» 40 миллионов фунтов стерлингов за переход полузащитника «Челси» Конора Галлахера, сообщают британские СМИ со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Еще пять миллионов «синие» могут получить в виде дополнительных бонусов. Контракт Галлахера с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.

На счету Галлахера в этом сезоне один гол и одна голевая передача в 25 матчах.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» назначил Шона Дайча новым главным тренером команды вместо Фрэнка Лэмпарда.

У «Челси» 29 очков и 10-е место в английской премьер-лиге, «Эвертон» завоевал 15 очков и находится на 19-м месте.

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