«Лейпциг» заинтересован в подписании Иско 

Руководство «Лейпцига» рассматривает возможность приглашения в команду полузащитника Иско. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Отмечается, что в декабре прошлого года испанский хавбек покинул «Севилью», расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

Как утверждает источник, 30-летний игрок считается подходящей кандидатурой для усиления состава «красных быков».

Ранее сообщалось, что бывшим футболистом «Реала» интересуется берлинский «Юнион».

Добавим, что в нынешнем сезоне Иско провел за «Севилью» 19 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.