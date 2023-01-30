СПАЛ подписал бывшего полузащитника «Ромы» Наингголана

Экс-игрок «Ромы» и «Интера» Раджа Наингголан подписал контракт со СПАЛом. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Отмечается, что в настоящий момент итальянская команда выступает в Серии В.

Сообщается, что бельгийский игрок подписал контракт с клубом из Феррары до конца текущего сезона с возможностью продления соглашения на еще один год.

Добавим, что последним местом работы Наинголлана был «Антверпен». В нынешнем сезоне за бельгийскую команду он провел 18 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.